Художник из Франции рисует самые честные комиксы из жизни своей семьи

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Французский иллюстратор Паскаль Доурлинг-Картер (Pascal Dorwling-Carter), также известный как Пакко (Pacco), рисует правдивые и веселые комиксы о своей жизни с женой и тремя детьми.

С разрешения автора AdMe.ru делится с вами 20 работами Пакко, которые будут понятны не только семейным людям, но и тем, кто пока не обзавелся второй половиной и детьми.