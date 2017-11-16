Художник из Египта научился рисовать чувства, которые невозможно передать словами
Талантливый художник Ахмед Авад (Ahmed Awad) из Египта начал рисовать всего несколько лет назад — в 2015 году, и в свои 23 года он уже создает сильные работы, способные затронуть тонкие струны души. По словам Ахмеда, с помощью творчества он пытается передать эмоции и чувства, которые невозможно описать словами.
AdMe.ru предлагает вам познакомиться с самыми крутыми творениями Ахмеда. Больше рисунков вы можете найти на странице художника в фейсбуке.
На одной волне
Ближе уже невозможно
Есть вещи, которые лучше никогда не видеть
Единое целое
Мелодия сердца
Дыши со мной
Ночь, которую невозможно забыть
Все в порядке, просто скажи, что все в порядке
Когда утопаешь в вечности
Не отпускай меня
Из двух разных миров
У сердца тоже есть свои воспоминания
Одна музыка лечит нас, а другая...
Медленно убивает
Внутри нас — чертов космос
В котором порой просто хочется раствориться
А вас зацепили работы Ахмеда? Какая картина понравилась больше всего?