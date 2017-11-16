Художник из Египта научился рисовать чувства, которые невозможно передать словами

Талантливый художник Ахмед Авад (Ahmed Awad) из Египта начал рисовать всего несколько лет назад — в 2015 году, и в свои 23 года он уже создает сильные работы, способные затронуть тонкие струны души. По словам Ахмеда, с помощью творчества он пытается передать эмоции и чувства, которые невозможно описать словами.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с самыми крутыми творениями Ахмеда. Больше рисунков вы можете найти на странице художника в фейсбуке.

На одной волне

Ближе уже невозможно

Есть вещи, которые лучше никогда не видеть

Единое целое

Мелодия сердца

Дыши со мной

Ночь, которую невозможно забыть

Все в порядке, просто скажи, что все в порядке

Когда утопаешь в вечности

Не отпускай меня

Из двух разных миров

У сердца тоже есть свои воспоминания

Одна музыка лечит нас, а другая...

Медленно убивает

Внутри нас — чертов космос

В котором порой просто хочется раствориться

А вас зацепили работы Ахмеда? Какая картина понравилась больше всего?

62 На склад!
19 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!