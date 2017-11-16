Художник из Египта научился рисовать чувства, которые невозможно передать словами

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Талантливый художник Ахмед Авад (Ahmed Awad) из Египта начал рисовать всего несколько лет назад — в 2015 году, и в свои 23 года он уже создает сильные работы, способные затронуть тонкие струны души. По словам Ахмеда, с помощью творчества он пытается передать эмоции и чувства, которые невозможно описать словами.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с самыми крутыми творениями Ахмеда. Больше рисунков вы можете найти на странице художника в фейсбуке.