Художник из Бразилии создает 3D-портреты, которые выглядят чертовски неправильно, но что-то в этом есть

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Бразильский художник Газ Соарес (Guzz Soares) работал с такими китами анимации, как Dreamworks TV, Nickelodeon, My Demoreel. В своем инстаграме он выкладывает мастерски сделанные карикатуры известных личностей, портреты обычных людей, а иногда просто сам процесс создания шедевров. И это все можно рассматривать часами.

AdMe.ru удивляется, насколько детальными и точными получаются у иллюстратора 3D-портреты. Художнику удается не только передать характер героев, но и сделать их изображение настолько реалистичным, что хочется потрогать. Часть работ выполнена в особой технике, модели выглядят будто глиняные или из пластилина, но все равно смотрятся потрясающе!

20. Очаровательная незнакомка

19. Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят»

18. Еще одна незнакомка

17. Чаки Финстер, «Ох уж эти детки!»

16. Дэвид Боуи

15. Говард, «Теория Большого взрыва»

14. Малкольм Икс

13. Леди Гага

12. Дуайт, «Офис» (США)

11. Боб Марли

10. Эркюль Пуаро

9. Джек Николсон

8. Оби-Ван Кеноби, «Звездные войны»

7. Gorillaz

6. Фредди Меркьюри

5. Спок, «Звездный путь»

4. Зендая

3. Майкл Джексон

2. Тупак

1. Винни Харлоу

Бонус: процесс создания 3D-модели наставника Симбы — мандрила Рафики