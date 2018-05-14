Художник из Берлина рисует тайную жизнь обычных вещей, и она круче, чем вы думаете
Винсент Кунерт — молодой автор комиксов из Берлина, подписывающий свои работы псевдонимом LOLNEIN. Он создает истории, в которых обычные вещи обретают голос и несут бог знает что, заставляя нас смеяться до колик. Винсент выкладывает свои работы в фейсбуке и инстаграме. Кроме того, у него есть сайт LOLNEIN.com, где можно найти бонусные рисунки ко всем его комиксам.
AdMe.ru отобрал для вас 22 остроумных комикса LOLNEIN, в которых все перевернуто с ног на голову, но от этого становится даже интереснее.
1. Шампунелимпийские игры
2. Переставляя коробки
3. Грубый круассан
4. День пирога
5. Обновление и перезагрузка
6. Поедание капсул для стирки
7. Распутное дерево
8. Проблемы полотенец
9. Уборка пылесосом
10. Продуманный дизайн
11. Душевая лейка
12. Свежепостиранная одежда
13. Соломинка для напитков
14. Операция на ногах
15. Кофе — твой друг
16. Увлажняющий крем
17. Дорогое вино
18. Наконец-то поцелуй
19. Комочек пыли
20. Шаг, шаг, шаг
21. Неразбериха
22. Листопад
Какой комикс LOLNEIN вам понравился больше всего? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью lolnein.com