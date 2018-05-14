Художник из Берлина рисует тайную жизнь обычных вещей, и она круче, чем вы думаете

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Винсент Кунерт — молодой автор комиксов из Берлина, подписывающий свои работы псевдонимом LOLNEIN. Он создает истории, в которых обычные вещи обретают голос и несут бог знает что, заставляя нас смеяться до колик. Винсент выкладывает свои работы в фейсбуке и инстаграме. Кроме того, у него есть сайт LOLNEIN.com, где можно найти бонусные рисунки ко всем его комиксам.