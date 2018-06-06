Художник из Бельгии смотрит на мир под своим углом, поэтому его рисунки заметно отличаются от всех остальных
Художник из Бельгии Винсент Баль (Vincent Bal) однажды заметил, что его чашка отбрасывает необычную тень. Затем он добавил к ней пару штрихов — и получился забавный рисунок. После этого случая Винсент так увлекся игрой света, что создал целую науку — тенелогию (Shadowology), или создание рисунков с использованием теней от всевозможных предметов. Без улыбки на эти милые рисунки, приправленные тонким юмором, просто не взглянешь.
AdMe.ru решил подарить вам чуточку хорошего настроения и собрал 15 работ талантливого художника, на которых тени в сочетании с парой штрихов образуют необычные сюжеты. А чтобы лучше прочувствовать эти сюжеты, нажмите на картинку — и запустится видео.
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14. А вот как художник создает свои причудливые картины
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Бонус: мимо Йоды со световым мечом мы не могли пройти, поэтому включили этот рисунок в нашу подборку
Мы в восторге от рисунков № 1 и № 5. А вам какие больше понравились?
Фото на превью vincent_bal / instagram