Художник из Бельгии смотрит на мир под своим углом, поэтому его рисунки заметно отличаются от всех остальных

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Художник из Бельгии Винсент Баль (Vincent Bal) однажды заметил, что его чашка отбрасывает необычную тень. Затем он добавил к ней пару штрихов — и получился забавный рисунок. После этого случая Винсент так увлекся игрой света, что создал целую науку — тенелогию (Shadowology), или создание рисунков с использованием теней от всевозможных предметов. Без улыбки на эти милые рисунки, приправленные тонким юмором, просто не взглянешь.

AdMe.ru решил подарить вам чуточку хорошего настроения и собрал 15 работ талантливого художника, на которых тени в сочетании с парой штрихов образуют необычные сюжеты. А чтобы лучше прочувствовать эти сюжеты, нажмите на картинку — и запустится видео.

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14. А вот как художник создает свои причудливые картины

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Бонус: мимо Йоды со световым мечом мы не могли пройти, поэтому включили этот рисунок в нашу подборку

Мы в восторге от рисунков № 1 и № 5. А вам какие больше понравились?