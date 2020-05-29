Художник делает фото со звездами, которые доказывают, что время несется как локомотив

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Многим из нас хотелось бы получить машину времени, чтобы хоть на часок повидаться с собой из прошлого. И пока физики такую не изобрели, их дело живет в трудах художника Арда Гелинка, который помогает нынешним звездам встретиться с собой в молодости хотя бы на фото.

Мы в AdMe.ru немного отвлеклись от работы и поностальгировали о былых временах. А теперь хотим, чтобы вы занялись тем же, посмотрев на кумиров миллионов в детстве и юности.

Дженнифер Лопес

Аль Пачино

Пинк

Джулия Робертс

Вупи Голдберг

Брэд Питт

Селин Дион

Мэрайя Кэри

Роберт Де Ниро

Деми Мур

Риз Уизерспун

Мэттью Перри

Мэтт Леблан

Дженнифер Энистон

Бейонсе

Том Фелтон

Селена Гомес

Николь Кидман

Кейт Уинслет

Райан Рейнольдс

Маколей Калкин

Леонардо Ди Каприо

Мишель Пфайффер