Художник бессовестно мешает известные фильмы с известными картинами. Всем эстетам сюда!
Таинственный художник под ником Gedogfx в Instagram занимается тем, что бесцеремонно мешает героев разных фильмов в одном кадре, приправляя все это художественное безобразие картинами известных модернистов. Особенно он, кажется, любит Ван Гога. И, знаете, это завораживает!
AdMe.ru предлагает отложить все дела, настроить сознание на прекрасное и взглянуть на знакомые фильмы под новым углом.
«Остров проклятых» на холсте Густава Климта
«Она» и «Трудности перевода». Вы не находите героев очень похожими?
Возможно, это потому, что у фильмов один и тот же художник-постановщик.
Если бы чистый разум вечно сиял где-то в картинах Алдро Хиббарда
А «Бешеные псы» пошли на дело через остров Гранд-Жатт Жоржа Сера. Идеально вписались, согласны?
Кадр, где столкнулись два Джокера. Вам было бы интересно посмотреть такой фильм целиком?
Так бы Леон переезжал во вселенной Пака Чхан Ука
А если бы черный лебедь всегда представлял себя с крыльями?
Джеймс Дин и Одри Хепберн в одной картине. Наверное, это была бы самая красивая картина за всю историю кино
Ван Гог в 2049-м
А теперь давайте целиком окунемся в его «Звездную ночь». Фильмы сразу меняются, правда?
На ваш взгляд, какой фильм смотрится в «ночи» наиболее гармонично?
Фото на превью Shutter Island / Paramount Pictures, Léon: The Professional / Gaumont