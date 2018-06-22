Художник бессовестно мешает известные фильмы с известными картинами. Всем эстетам сюда!

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Таинственный художник под ником Gedogfx в Instagram занимается тем, что бесцеремонно мешает героев разных фильмов в одном кадре, приправляя все это художественное безобразие картинами известных модернистов. Особенно он, кажется, любит Ван Гога. И, знаете, это завораживает!

AdMe.ru предлагает отложить все дела, настроить сознание на прекрасное и взглянуть на знакомые фильмы под новым углом.

«Остров проклятых» на холсте Густава Климта

«Она» и «Трудности перевода». Вы не находите героев очень похожими?

Возможно, это потому, что у фильмов один и тот же художник-постановщик.

Если бы чистый разум вечно сиял где-то в картинах Алдро Хиббарда

А «Бешеные псы» пошли на дело через остров Гранд-Жатт Жоржа Сера. Идеально вписались, согласны?

Кадр, где столкнулись два Джокера. Вам было бы интересно посмотреть такой фильм целиком?

Так бы Леон переезжал во вселенной Пака Чхан Ука

А если бы черный лебедь всегда представлял себя с крыльями?

Джеймс Дин и Одри Хепберн в одной картине. Наверное, это была бы самая красивая картина за всю историю кино

Ван Гог в 2049-м

А теперь давайте целиком окунемся в его «Звездную ночь». Фильмы сразу меняются, правда?