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Художница, известная под псевдонимом Donttellmumk или Rafaella, живет на Кипре, рисует комиксы о своей жизни и выкладывает их в интернете. Девушка поделилась с нами, что завела страничку в инстаграме, как-то раз пошутив об этом со своими домочадцами. Однако оказалось, что не одна она всей душой ненавидит ранние подъемы и не представляет жизни без кофе. Ее работы быстро стали набирать сотни, а затем и тысячи лайков: подписчики распробовали стиль художницы и ее способность подмечать забавные вещи в ежедневной рутине.

Кстати, Rafaella также рассказала, что больше всего она любит рисовать комиксы на тему... еды! Девушка ищет забавные сюжеты, чтобы выразить свои чувства к вкусняшкам (особенно пицце), без которых, согласитесь, поводов для радости значительно бы поубавилось.