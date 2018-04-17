20 комиксов о жизни девушки, которая точно знает, что юмор — лучшее лекарство от проблем

Художница, известная под псевдонимом Donttellmumk или Rafaella, живет на Кипре, рисует комиксы о своей жизни и выкладывает их в интернете. Девушка поделилась с нами, что завела страничку в инстаграме, как-то раз пошутив об этом со своими домочадцами. Однако оказалось, что не одна она всей душой ненавидит ранние подъемы и не представляет жизни без кофе. Ее работы быстро стали набирать сотни, а затем и тысячи лайков: подписчики распробовали стиль художницы и ее способность подмечать забавные вещи в ежедневной рутине.

Кстати, Rafaella также рассказала, что больше всего она любит рисовать комиксы на тему... еды! Девушка ищет забавные сюжеты, чтобы выразить свои чувства к вкусняшкам (особенно пицце), без которых, согласитесь, поводов для радости значительно бы поубавилось.

С разрешения художницы AdMe.ru делится с вами ее самыми яркими комиксами, которые доказывают, что хорошее чувство юмора — лучшее лекарство от мелких жизненных неурядиц.

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Нам в редакции особенно понравился комикс № 9, а вам?

Фото на превью donttellmumk / instagram

17 На склад!
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