Художница создает красивейшие раскраски, способные научить рисовать любого желающего

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Художница из Англии Phoebe Atkey (@phoebeatkey) придумала, как человеку, далекому от рисования, ощутить себя великим художником. Альбом для раскрашивания, да не простой, сделала она для того, что бы мы могли не только улучшить навыки рисования и расслабиться, но заодно и познакомиться с различными видами архитектуры разных стран.

AdMe. ru собрал для вас наиболее интересные из ее работ. Посмотрите сами, какая красота.