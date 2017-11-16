Художница создает красивейшие раскраски, способные научить рисовать любого желающего
Художница из Англии Phoebe Atkey (@phoebeatkey) придумала, как человеку, далекому от рисования, ощутить себя великим художником. Альбом для раскрашивания, да не простой, сделала она для того, что бы мы могли не только улучшить навыки рисования и расслабиться, но заодно и познакомиться с различными видами архитектуры разных стран.
AdMe. ru собрал для вас наиболее интересные из ее работ. Посмотрите сами, какая красота.
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Фото на превью Phoebe Atkey / instagram, Phoebe Atkey / instagram