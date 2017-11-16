Художница создает красивейшие раскраски, способные научить рисовать любого желающего

Художница из Англии Phoebe Atkey (@phoebeatkey) придумала, как человеку, далекому от рисования, ощутить себя великим художником. Альбом для раскрашивания, да не простой, сделала она для того, что бы мы могли не только улучшить навыки рисования и расслабиться, но заодно и познакомиться с различными видами архитектуры разных стран.

AdMe. ru собрал для вас наиболее интересные из ее работ. Посмотрите сами, какая красота.

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А что понравилось вам больше всего? Делитесь в комментариях!

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3 Комментарии
  • 16 ноября 2017
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