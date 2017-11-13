Художница создает иллюстрации, которые поймет каждый, кто хоть раз сбегал от осточертевшей реальности

Талантливая художница Jenny Yu сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. В ее послужном списке создание иллюстраций для журналов, дизайн видеоигр, а также работа над визуальными эффектами мультсериалов. Это сухие факты из резюме художницы, более эмоционально сама Дженни пишет о себе так: «Я создаю миры на грани между фантазией и реальностью».

Если вы устали и так же, как герои этих иллюстраций, хотите хоть ненадолго сбежать от осточертевшей рутины, то этот пост для вас. AdMe.ru собрал 19 самых крутых работ художницы, в которых так много спокойствия и приятной тишины. Наслаждайтесь!

Какая работа художницы понравилась вам больше всего? Делитесь в комментариях, нам очень интересно!

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