Художница-самоучка показала, как выглядели бы герои наших любимых мультфильмов, будь они реальными людьми

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Персонажи мультфильмов редко выглядят реалистично, поэтому так интересно взглянуть на них в более «правдоподобном» виде. А если они нарисованы юной художницей-самоучкой, которой всего 19 лет? Да-да, мы тоже сначала не поверили своим глазам.

Художница Татьяна Луна (Tatiana Luna) из Испании рисует в основном портреты девушек и женских персонажей из мультфильмов, игр и кино. В глаза бросается то, с каким вниманием художница подходит к переосмыслению персонажей. Одежда, аксессуары, надписи на футболках и даже фон — все передает характер героя. Мы в AdMe.ru восхищены усердием девушки и рады сегодня ее вам представить.

Бу, «Корпорация монстров»

Эльза, «Холодное сердце»

Вайолет, «Суперсемейка»

Аврора, «Спящая красавица»

Джек, «Хранители снов»

Усаги Цукино, «Сейлор Мун»

Коралина, «Коралина в Стране Кошмаров»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Салли, «Кошмар перед Рождеством»

Блисс, «Суперкрошки»

Ванилопа фон Кекс, «Ральф»

А вот и сама художница, из-под чьего пера графического планшета родились все эти рисунки. Как признается Татьяна, получилось не сразу, но, как вы видите по работам выше, результат все же не заставил себя ждать. Девушка рисует уже не первый год — с тех самых пор, как научилась держать в руках карандаш. В детстве, как и многие маленькие девочки, она любила рисовать диснеевских принцесс и кукол Братц. Повзрослев, Татьяна увлеклась компьютерной графикой, нашла свой стиль и попробовала вновь нарисовать любимых персонажей.

Сейчас девушка продолжает совершенствовать свой стиль и рисует скетчи, портреты и иллюстрации. Согласитесь, интересно взглянуть на привычных персонажей под другим углом: в новом облике или повзрослевшими, но все же сохранившими свою особенность. Нам уже не терпится увидеть, кого следующим нарисует Татьяна, а вам?