Художница с юмором рассказала о наших самых больших страхах (Их поймет каждый, кто был ребенком в 90-е)

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Будучи детьми, мы все чего-то боялись. Но повзрослев, можем ли мы с уверенностью сказать, что избавились от страхов? От детских, возможно, и да, но взрослые опасения с нами каждый день. И это нормально для психики: она просто не может функционировать иначе.

Иллюстратор Леся Гусева точно знает, как все мы похожи в проявлении своих эмоций. Она нарисовала нашу старую знакомую Крошку Ши в тех ситуациях, которые были знакомы нам в детстве, и тех, в которые мы попадаем сейчас. Мы в AdMe.ru узнали себя и улыбнулись, хотя нам и стало немного страшно.

Детские страхи

Детские ужасы остались в прошлом, но со взрослыми все не так просто, правда?

Бонус: когда все страхи наваливаются одновременно

А вы узнали себя в этих ситуациях?

Сохранены орфография и пунктуация автора. Источник: ig_kroshkashi