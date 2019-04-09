Художница с юмором рассказала о наших самых больших страхах (Их поймет каждый, кто был ребенком в 90-е)
Будучи детьми, мы все чего-то боялись. Но повзрослев, можем ли мы с уверенностью сказать, что избавились от страхов? От детских, возможно, и да, но взрослые опасения с нами каждый день. И это нормально для психики: она просто не может функционировать иначе.
Иллюстратор Леся Гусева точно знает, как все мы похожи в проявлении своих эмоций. Она нарисовала нашу старую знакомую Крошку Ши в тех ситуациях, которые были знакомы нам в детстве, и тех, в которые мы попадаем сейчас. Мы в AdMe.ru узнали себя и улыбнулись, хотя нам и стало немного страшно.
Детские страхи
Детские ужасы остались в прошлом, но со взрослыми все не так просто, правда?
Бонус: когда все страхи наваливаются одновременно
А вы узнали себя в этих ситуациях?
Сохранены орфография и пунктуация автора.
Источник: ig_kroshkashi
Фото на превью ig_kroshkashi / Instagram