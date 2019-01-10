Художница с помощью скальпеля создает работы из бумаги, которые похожи на тончайшее кружево
Чтобы создавать настоящие произведения искусства, не всегда нужны дорогостоящие инструменты. Японская художница Масайо Фукуда более 25 лет использует для творчества только скальпель, коврик для вырезания, бумагу и фонарик. И это не помешало ей создать целую серию обитателей подводного мира, которые выглядят как живые. Масайо вырезает не только морских жителей — среди ее произведений есть птицы, люди, цветы.
Художница, также известная под псевдонимом Kiri Ken («Режущий меч»), работает в технике кириэ. Это один из видов традиционного японского искусства. Масайо живет вместе с сыном и мужем, участвует в художественных выставках в Японии. В последнее время ей поступает много заказов, поэтому она планирует открыть интернет-магазин, где можно будет купить ее произведения. Своей лучшей работой художница считает осьминога, которого вырезала из листа А2 около 2 месяцев. Нам в AdMe.ru так понравились работы Масайо Фукуды, что мы решили показать их вам.
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Бонус: мастер за работой
Японское искусство кириэ требует сосредоточенности, усидчивости и внимания к деталям. А на какое хобби вы готовы тратить много времени и сил?
Фото на превью kiriesousakukamasayo / instagram, kiriesousakukamasayo / instagram