Художница с помощью скальпеля создает работы из бумаги, которые похожи на тончайшее кружево

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Чтобы создавать настоящие произведения искусства, не всегда нужны дорогостоящие инструменты. Японская художница Масайо Фукуда более 25 лет использует для творчества только скальпель, коврик для вырезания, бумагу и фонарик. И это не помешало ей создать целую серию обитателей подводного мира, которые выглядят как живые. Масайо вырезает не только морских жителей — среди ее произведений есть птицы, люди, цветы.

Художница, также известная под псевдонимом Kiri Ken («Режущий меч»), работает в технике кириэ. Это один из видов традиционного японского искусства. Масайо живет вместе с сыном и мужем, участвует в художественных выставках в Японии. В последнее время ей поступает много заказов, поэтому она планирует открыть интернет-магазин, где можно будет купить ее произведения. Своей лучшей работой художница считает осьминога, которого вырезала из листа А2 около 2 месяцев. Нам в AdMe.ru так понравились работы Масайо Фукуды, что мы решили показать их вам.