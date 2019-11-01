Художница рисует скетчи по просьбам подписчиков, и авторы AdMe.ru решили дать ей задание (Присоединяйтесь и вы)

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Спорим, у каждого из вас хотя бы раз возникало желание влезть в голову художнику, чтобы узнать, как обрывки мыслей и образов складываются в потрясающие иллюстрации. Мы угадали? А почувствовать себя в роли музы никогда не хотели? Катерина Гандрабура, наш иллюстратор, дала такую возможность своим подписчикам.

Мы в AdMe.ru с большим интересом изучили «рисовашки по просьбам читателей» и отобрали для вас самый смак. А в конце вас ждет несколько бонусов — задания от сотрудников нашей редакции.

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Наша редакция не удержалась от соблазна попросить Катю нарисовать несколько сюжетов из рабочих будней AdMe.ru

Бонус № 1

Бонус № 2

Бонус № 3

Бонус № 4

Бонус № 5

Теперь ваша очередь дать Кате задание. Что ей нарисовать?