Художница рисует отношения так, что хочется прямо сейчас прочувствовать их на себе

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Художница из Люксембурга Валери Минелли (Valérie Minelli) уже более 5 лет радует пользователей сети трогательными и искренними комиксами об отношениях и не только. Ее работы, которые она подписывает псевдонимом Mrs. Frollein, призваны подбодрить людей и помочь не забывать о том, что доброта и нежные чувства скрыты в нас самих.

Мы в AdMe.ru влюблены в эти милые иллюстрации и уверены, что и вам они принесут только доброе и светлое настроение.

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Поделитесь и вы фотографией или историей, где запечатлен нежный момент ваших отношений.

Фото на превью mrs.frollein / instagram

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