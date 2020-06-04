Художница рисует отношения так, что хочется прямо сейчас прочувствовать их на себе

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Художница из Люксембурга Валери Минелли (Valérie Minelli) уже более 5 лет радует пользователей сети трогательными и искренними комиксами об отношениях и не только. Ее работы, которые она подписывает псевдонимом Mrs. Frollein, призваны подбодрить людей и помочь не забывать о том, что доброта и нежные чувства скрыты в нас самих.