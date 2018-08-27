Художница рисует комиксы о том, что иногда все складывается не так, как нам хочется
Мэнли — магистр-инженер электроэнергетики и по совместительству талантливая художница из России. Она работает на ГЭС, воспитывает кота и рисует комиксы под названием «Ничего удивительного», которые наполнены здравой иронией, юмором и позитивным отношением к жизни.
Мы в AdMe.ru в который раз восхищаемся остроумием Мэнли и предлагаем вам познакомиться с ее творчеством.
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А вы узнали себя в одном из комиксов? Если да, то поделитесь с нами!
Фото на превью vk.com / bjornpine