Художница рисует комиксы о том, что иногда все складывается не так, как нам хочется

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Мэнли — магистр-инженер электроэнергетики и по совместительству талантливая художница из России. Она работает на ГЭС, воспитывает кота и рисует комиксы под названием «Ничего удивительного», которые наполнены здравой иронией, юмором и позитивным отношением к жизни.

Мы в AdMe.ru в который раз восхищаемся остроумием Мэнли и предлагаем вам познакомиться с ее творчеством.

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А вы узнали себя в одном из комиксов? Если да, то поделитесь с нами!