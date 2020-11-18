Художница рисует комиксы о своих буднях, и эти 14 ситуаций знакомы каждой женщине

Есть живучий гендерный стереотип: мол, женская логика уступает мужской. А мы не согласны, ведь у женщин сильнее развито интуитивное мышление и при этом им не чужда рациональность. Да, у дам особая психическая организация, но именно она позволяет одновременно стирать, болтать с подругой по телефону, свободной рукой мастерить для ребенка из грибов и шишек макет Москвы в полную величину, красить ногти и подспудно обдумывать, как бы сказать мужу, что пора навестить маму.

Мы в AdMe.ru были рады найти комиксы Яны, которая с любовью и юмором изображает жизненные ситуации, привычные каждой женщине. И пусть логика в них иногда кажется забавной, но уж очень все это мило и знакомо.

«Вчера посмотрела интервью Дудя с Моргенштерном. Теперь я знаю в лицо того, чьи песни слушают мои дети, а я им подпеваю»

«И, пожалуй, не стоит бояться, что наши дети „деградируют“. Вспомните, как мы „умнели“ под „Ветер с моря дул“».

«Когда женщина хочет что-то поменять, она отрезает волосы. А потом жалеет об этом»

«У нас с детьми полное взаимопонимание и доверие. И каждый готов с радостью встать на место другого, чтобы понять»

«Если много есть, мало двигаться и исключить спорт, высока вероятность найти свое маленькое черное платье, как завещала Коко Шанель»

«Патриархат? Матриархат? Скорее полное господство котов и детей»

«С появлением 2-го ребенка стала ценить время больше, чем раньше, поэтому готовлю быстро. А завтрак уже с легкостью и радостью делает старшая, для себя и сестры»

«Не перестаю удивляться, как в одном человеке может уживаться приверженец правильного питания и прожорливая саранча, которая легко теряет контроль и сметает все вокруг»

«Я так часто делаю, ведь, как известно, аппетит приходит тогда, когда ест другой. Муж бесится, а я что? Я только попробовать»

«Могу собираться час, перемерить кучу вещей и в итоге пойти в том самом любимом дежурном костюме или джинсах»

«У мужа ангельское терпение, если он до сих пор готов смотреть со мной фильмы»

«За редким исключением я не засыпаю за вечерним просмотром, особенно если это сериал. Из последних был „Ведьмак“. Спала как младенец. Очень хороший фильм (муж говорит) закончился утром».

«„Как туфли ни люби, а кроссовки все равно носи“ — женская мудрость»

«Обожаю туфли. Уверена, что они придают особый шарм помимо того, что просто удлиняют ноги и делают их изящнее. Обожаю туфли, но покупаю и ношу кроссы чаще в разы. Счастье, что сейчас мода такая свободная и кроссы можно и на пробежку, и на вечеринку».

«Мы с мужем почти достроили дом, держимся пока»

«У нас, женщин, точно своя логика»

«Ох уж эти онлайн-заказы... Иной раз как в тумане кидаешь что-нибудь в корзину с уверенностью, что тебе это очень нужно. Проходит время, забираешь свой заказ и...»

«Я точно в себе была, когда нажимала кнопку „Оплатить“? Из последнего — массажная подушка, которой мы пользовались цеееелый один день. Скажите, что я не одна больная шопингом онлайн».