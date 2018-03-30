Художница рисует комиксы о своей жизни, в которых каждая девушка легко узнает себя
32-летняя художница, известная под псевдонимом Stushona Iva, живет и работает в Челябинске, а в свободное время обожает путешествовать. На своих страничках в инстаграме и фейсбуке девушка выкладывает забавные комиксы, в которых метко подмечены трудности жизни современных женщин. Например, противные парикмахеры, которые никак не поймут смысл фразы «просто подровнять кончики», и много других ситуаций, знакомых прекрасным дамам не понаслышке.
AdMe.ru предлагает вам познакомиться с самыми яркими работами художницы. Возможно, вы и не узнаете в них себя, но хорошее настроение после просмотра мы вам гарантируем.
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Фото на превью comicada / instagram