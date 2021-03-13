Художница рисует комиксы о своей жизни. Они получаются настолько правдивыми, что девушки со всего мира узнают в них себя
Саша Цой (Sasha Tsoy) — художница из Казахстана, которая рисует комиксы о своей жизни. Девушка владеет 3 языками: русским, английским и испанским. Благодаря этим знаниям Саша публикует свои работы на каждом из этих языков. После фидбэка от аудиторий из разных стран художница поняла: у женщин из всех уголков мира много общего, ведь все они узнают себя в ее комиксах.
AdMe.ru оценил рисунки Саши. Многие сюжеты и впрямь показались знакомыми.
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Бонус: так выглядит сама художница
В каком из комиксов Саши вы узнали себя?
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