Художница рисует комиксы о девчачьих буднях, и каждый из них — в самое яблочко

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Карен Науфал (Karen Nawfal) родом из Бейрута, столицы Ливана. Прошлым летом художница выложила в Instagram свой первый рисунок, где представила себя и сестру как будущих героинь комикса. За полгода существования странички многое поменялось: рисовка, стиль автографа, разные мелочи, но одно осталось неизменным — милота иллюстраций просто зашкаливает.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились, что все гениальное просто, ведь в каждом сюжете можно узнать себя или свою подругу, или сестру.

Это я каждое утро пытаюсь встать с постели

И иногда без волшебства не обойтись

Девушки делятся на два типа

Но всем знакома эта ситуация

Поэтому иногда выход только один

Утро понедельника особенное. Потому что вместе с ним умирает моя мотивация

Так я чувствую себя через 8 минут после тренировки

А так иногда хочется сделать во время обеденного перерыва

Но все меняется, когда приходит пятница. Или нет

И остается только пережить последний рабочий день

Чтобы наконец настали ВЫХОДНЫЕ!

Ведь можно вернуться в детство

Позволить себе маленькие шалости

Воссоединиться с природой

Провести время, изучая себя, свои ощущения

Но по-настоящему крутой день — это воскресенье, да и, что греха таить, все мы мечтаем только о таком