Художница рисует комиксы о девчачьих буднях, и каждый из них — в самое яблочко
Карен Науфал (Karen Nawfal) родом из Бейрута, столицы Ливана. Прошлым летом художница выложила в Instagram свой первый рисунок, где представила себя и сестру как будущих героинь комикса. За полгода существования странички многое поменялось: рисовка, стиль автографа, разные мелочи, но одно осталось неизменным — милота иллюстраций просто зашкаливает.
Мы в AdMe.ru еще раз убедились, что все гениальное просто, ведь в каждом сюжете можно узнать себя или свою подругу, или сестру.
Это я каждое утро пытаюсь встать с постели
И иногда без волшебства не обойтись
Девушки делятся на два типа
Но всем знакома эта ситуация
Поэтому иногда выход только один
Утро понедельника особенное. Потому что вместе с ним умирает моя мотивация
Так я чувствую себя через 8 минут после тренировки
А так иногда хочется сделать во время обеденного перерыва
Но все меняется, когда приходит пятница. Или нет
И остается только пережить последний рабочий день
Чтобы наконец настали ВЫХОДНЫЕ!
Ведь можно вернуться в детство
Позволить себе маленькие шалости
Воссоединиться с природой
Провести время, изучая себя, свои ощущения
Но по-настоящему крутой день — это воскресенье, да и, что греха таить, все мы мечтаем только о таком
Фото на превью Karen Nawfal