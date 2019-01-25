Художница рисует искренние иллюстрации об отношениях, и мы все хотим такую же любовь

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Современный иллюстратор и звезда Periscope Аманда Олеандер встретила своего «того самого» в 2015 году. С тех пор она раскрывает все стороны отношений с помощью своих искренних и эмоциональных работ. В отличие от других художников, Аманда показывает, как пары ведут себя при закрытых дверях, поэтому ее иллюстрации выглядят такими близкими и понятными.

AdMe.ru выбрал 23 самых сильных работы Аманды, глядя на которые невольно начинаешь верить в настоящую любовь.

23. Каждый раз, когда Netflix выпускает новый сериал

22. «Я подпитываю тебя, ты подпитываешь меня — вот основа настоящей любви»

21. Две души сплелись в одну

20. «Всякий раз кажется, что ты уходишь навсегда»

19. «Твоя любовь может защитить от всех бед мира»

18. Неожиданные обнимашки — лучшее, что может быть

17. «Не могу дождаться, чтобы снова вдохнуть твой запах»

16. «Даже моя „маска монстра“ тебя не пугает»

15. «Мы сделали это: мы нашли друг друга»

14. Настоящая любовь в том, чтобы толстеть вместе

13. «Уютный плед и ты в моих руках — это все, что мне нужно»

12. Кому нужны эти рестораны, если идеальное свидание можно устроить прямо на диване?

11. «Ты даешь мне силы жить»

10. Невозможно быть слишком взрослым для поездок верхом на спине

9. «Я всегда рядом»

8. Когда наконец возвращаешься домой после долгого рабочего дня

7. «Мы никогда не бываем достаточно близко друг к другу»

6. «От твоих поцелуев я таю»

5. «В твоих объятиях мне спокойно и уютно»

4. «Когда я говорю с тобой, ничего вокруг больше не имеет значения»

3. «Я покажу тебе вселенную внутри меня»

2. Когда говоришь со своим любимым, можно снять маску и показать настоящего себя

1. Нет лучше чувства, чем то, когда любимому нравится еда, которую ты для него приготовил

Бонус: а вот и сама художница со своим молодым человеком