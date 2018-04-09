Спорим, вы узнаете себя хотя бы в одном из 15 комиксов российской художницы?

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Мэнли — электроэнергетик, но чаще художник, чьи комиксы из серии «Ничего удивительного» найдут отклик в каждом. Если любовь к иронии и чувство юмора — это про вас, то вы точно оцените ее работы.

Кстати, если у вас есть интересная идея для комикса, вы можете стать одним из вдохновителей Мэнли. Как это сделать, читайте здесь.

AdMe.ru уже рассказывал вам о творчестве художницы, а сегодня мы предлагаем познакомиться с ним поближе.