Спорим, вы узнаете себя хотя бы в одном из 15 комиксов российской художницы?
Мэнли — электроэнергетик, но чаще художник, чьи комиксы из серии «Ничего удивительного» найдут отклик в каждом. Если любовь к иронии и чувство юмора — это про вас, то вы точно оцените ее работы.
Кстати, если у вас есть интересная идея для комикса, вы можете стать одним из вдохновителей Мэнли. Как это сделать, читайте здесь.
AdMe.ru уже рассказывал вам о творчестве художницы, а сегодня мы предлагаем познакомиться с ним поближе.
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Может, вы узнали себя в одном из комиксов? Поделитесь впечатлениями в комментариях!
Фото на превью vk.com/bjornpine