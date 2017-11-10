Художница оживляет историю, раскрашивая черно-белые снимки из нашего прошлого

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Несмотря на то что еще в начале XX века русский фотограф Прокудин-Горский начал делать цветные снимки, большая часть хроники ушедшего века осталась на черно-белых фотографиях.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с работами Марины Амарал, бразильской художницы, которая превращает черно-белые кадры в цветные и дает нам возможность посмотреть на события прошлого в других красках. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.