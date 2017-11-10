Художница оживляет историю, раскрашивая черно-белые снимки из нашего прошлого

Несмотря на то что еще в начале XX века русский фотограф Прокудин-Горский начал делать цветные снимки, большая часть хроники ушедшего века осталась на черно-белых фотографиях.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с работами Марины Амарал, бразильской художницы, которая превращает черно-белые кадры в цветные и дает нам возможность посмотреть на события прошлого в других красках. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.

17. Фотограф делает снимок на фоне холста в разрушенной Варшаве, 1946

© Marina Amaral/flickr  

16. Аль Капоне, Лос-Анджелес, 1939

© Marina Amaral/flickr  

15. Анна Франк, Амстердам, приблизительно 1940 год

© Marina Amaral/flickr  

14. Уинстон Черчилль, Лондон, 1941

© Marina Amaral/flickr  

13. Элвис Пресли и Ричард Никсон, Вашингтон, 1970

© Marina Amaral/flickr  

12. Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн, Берлин, 1931

© Marina Amaral/flickr  

11. «Титаник» готовится к выходу из порта, Саутгемптон, 1912

© Marina Amaral/flickr  

10. Эрнест Хемингуэй на Кубе, 1950-е

© Marina Amaral/flickr  

9. Продавцы газет во время обеденного перерыва, Нью-Йорк, 1910

© Marina Amaral/flickr  

8. Принцесса Елизавета со своим отцом королем Георгом VI, Лондон, 1936

© Marina Amaral/flickr  

7. Арест Ли Харви Освальда, Даллас, 1963

© Marina Amaral/flickr  

6. Коронация Елизаветы II, Лондон, 1953

© Marina Amaral/flickr  

5. Авраам Линкольн, Чикаго, 1860

© Marina Amaral/flickr  

4. Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории, Париж, 1912

© Marina Amaral/flickr  

3. Свадьба Джона Кеннеди и Жаклин Бувье, Ньюпорт, 1953

© Marina Amaral/flickr  

2. Марк Твен, Нью-Йорк, 1907

© Marina Amaral/flickr  

1. Элвис, Присцилла и Лиза Мария Пресли, Мемфис, 1968

© Marina Amaral/flickr  

Бонус:

Еще больше работ Марины Амарал вы можете найти на ее официальных страницах в соцсетях: facebook, twitter и instagram.

Фото на превью Marina Amaral/flickr

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5 Комментарии
  • 10 ноября 2017
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