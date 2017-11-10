Художница оживляет историю, раскрашивая черно-белые снимки из нашего прошлого
Несмотря на то что еще в начале XX века русский фотограф Прокудин-Горский начал делать цветные снимки, большая часть хроники ушедшего века осталась на черно-белых фотографиях.
AdMe.ru предлагает вам познакомиться с работами Марины Амарал, бразильской художницы, которая превращает черно-белые кадры в цветные и дает нам возможность посмотреть на события прошлого в других красках. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.
17. Фотограф делает снимок на фоне холста в разрушенной Варшаве, 1946
16. Аль Капоне, Лос-Анджелес, 1939
15. Анна Франк, Амстердам, приблизительно 1940 год
14. Уинстон Черчилль, Лондон, 1941
13. Элвис Пресли и Ричард Никсон, Вашингтон, 1970
12. Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн, Берлин, 1931
11. «Титаник» готовится к выходу из порта, Саутгемптон, 1912
10. Эрнест Хемингуэй на Кубе, 1950-е
9. Продавцы газет во время обеденного перерыва, Нью-Йорк, 1910
8. Принцесса Елизавета со своим отцом королем Георгом VI, Лондон, 1936
7. Арест Ли Харви Освальда, Даллас, 1963
6. Коронация Елизаветы II, Лондон, 1953
5. Авраам Линкольн, Чикаго, 1860
4. Мария Склодовская-Кюри в своей лаборатории, Париж, 1912
3. Свадьба Джона Кеннеди и Жаклин Бувье, Ньюпорт, 1953
2. Марк Твен, Нью-Йорк, 1907
1. Элвис, Присцилла и Лиза Мария Пресли, Мемфис, 1968
Бонус:
Еще больше работ Марины Амарал вы можете найти на ее официальных страницах в соцсетях: facebook, twitter и instagram.
Фото на превью Marina Amaral/flickr