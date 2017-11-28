Художница рисует комиксы о том, что иногда все складывается не так, как нам хочется
Мэнли — электроэнергетик по образованию и талантливый художник по призванию. Желание рисовать привело девушку в мир комиксов 7 лет назад. Начав с 2 выпусков в год, она постепенно дошла до нынешних масштабов, и теперь на ее счету уже около 80 рисованных историй.
Эти комиксы о том, что может произойти с каждым, а может ни с кем и никогда. Стрипы из серии «Ничего удивительного» сложно назвать жизнеутверждающими, но посыл у них очень благородный. Автор призывает людей не унывать, смотреть на вещи под разными углами, относиться к себе и к жизни с долей юмора и иронии.
AdMe.ru решил поделиться с вами творчеством художницы.
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Фото на превью Мэнли / vk.com