Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы работали моделями

Художница с ником mioree_ еще подростком получила в подарок планшет и с тех пор рисует только в цифровом формате. Сейчас у ее творчества немало поклонников, и девушка даже собирается опубликовать собственный графический роман. А еще она обожает мультфильмы, так что неудивительно, что большая часть ее работ посвящена любимым персонажам. К примеру, mioree_ посвятила серию иллюстраций знаменитым диснеевским принцессам.

AdMe.ru кажется, что эти иллюстрации похожи на профессиональные модные эскизы. Спешим поделиться с вами самыми яркими из них.

1. Ариэль, «Русалочка»

2. Анастасия, «Анастасия»

3. Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

4. Покахонтас, «Покахонтас»

5. Мулан, «Мулан»

6. Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»

7. Белль, «Красавица и Чудовище»

8. Аврора, «Спящая красавица»

9. Жасмин, «Аладдин»

Бонус: художница рисует и других популярных персонажей

Сейлор Мун, «Сейлор Мун»

Газелле, «Зверополис»

Чудо-женщина, «Чудо-женщина»

Ляпис Лазурит, «Вселенная Стивена»

Корра, «Аватар: Легенда о Корре»

Что скажете? Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?

Фото на превью mioree_ / instagram, mioree_ / instagram

25 На склад!
12 Комментарии
  • 28 апреля 2018
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  • 7672

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