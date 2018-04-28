Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы работали моделями
Художница с ником mioree_ еще подростком получила в подарок планшет и с тех пор рисует только в цифровом формате. Сейчас у ее творчества немало поклонников, и девушка даже собирается опубликовать собственный графический роман. А еще она обожает мультфильмы, так что неудивительно, что большая часть ее работ посвящена любимым персонажам. К примеру, mioree_ посвятила серию иллюстраций знаменитым диснеевским принцессам.
AdMe.ru кажется, что эти иллюстрации похожи на профессиональные модные эскизы. Спешим поделиться с вами самыми яркими из них.
1. Ариэль, «Русалочка»
2. Анастасия, «Анастасия»
3. Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
4. Покахонтас, «Покахонтас»
5. Мулан, «Мулан»
6. Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»
7. Белль, «Красавица и Чудовище»
8. Аврора, «Спящая красавица»
9. Жасмин, «Аладдин»
Бонус: художница рисует и других популярных персонажей
Сейлор Мун, «Сейлор Мун»
Газелле, «Зверополис»
Чудо-женщина, «Чудо-женщина»
Ляпис Лазурит, «Вселенная Стивена»
Корра, «Аватар: Легенда о Корре»
Что скажете? Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?
Фото на превью mioree_ / instagram, mioree_ / instagram