Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы работали моделями

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Художница с ником mioree_ еще подростком получила в подарок планшет и с тех пор рисует только в цифровом формате. Сейчас у ее творчества немало поклонников, и девушка даже собирается опубликовать собственный графический роман. А еще она обожает мультфильмы, так что неудивительно, что большая часть ее работ посвящена любимым персонажам. К примеру, mioree_ посвятила серию иллюстраций знаменитым диснеевским принцессам.