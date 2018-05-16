Художница превращает истории и размышления людей в ироничные комиксы

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Лена Хемомо ( Lena Hemomo ) — талантливая художница с прекрасным чувством юмора. Вдохновение она находит в историях и цитатах людей, которые превращает в уморительные комиксы. В работах Лены можно найти ответы на вопросы, куда и почему едут бабушки рано утром и на ком следует вымещать избыток доброты.

AdMe.ru предлагает познакомиться с творчеством художницы и зарядиться хорошим настроением.

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Другие иллюстрации Лены можно найти в ее инстаграме. Там вам откроется сказочный мир, наполненный добротой и трогательными сюжетами.

А вас развеселили эти забавные комиксы?