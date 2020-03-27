Художница превращает героев наших любимых мультфильмов в живых людей

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Испанская художница Tati Moons создает уникальные рисунки. Она превращает любимых нами персонажей мультфильмов и компьютерных игр в настоящих девушек. Татьяна уделяет особое внимание прорисовке лица, хотя нередко она меняет и стиль одежды героинь, делая его более современным.

AdMe.ru в восторге от таланта этой девушки и спешит поделиться с вами ее волшебными иллюстрациями. А в бонусе вы увидите кое-что любопытное.

1. Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

2. Лило, «Лило и Стич»

3. Принцесса Жвачка, «Время приключений»

4. Марселин, «Время приключений»

5. Клодин Вульф, «Школа монстров»

6. Дракулаура, «Школа монстров»

7. Фрэнки Штейн, «Школа монстров»

8. Бабблс, «Суперкрошки»

9. Баттеркап, «Суперкрошки»

10. Блоссом, «Суперкрошки»

11. Шиго, «Ким Пять-с-плюсом»

12. Ким, «Ким Пять-с-плюсом»

13. Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»

14. Гретхен Грундлер, «Каникулы: Прочь из школы»

15. Джесси, «История игрушек»

16. Мэйвис, «Монстры на каникулах»

17. Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

Бонус: а вот как выглядит сама художница Tati Moons