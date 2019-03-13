Художница преображает популярных кукол так, что о каждой из них мечтают коллекционеры со всей планеты

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Сначала работа с куклами была для украинской художницы Ольги Каменецкой чем-то вроде увлечения. Она покупала кукол в магазинах и преображала их так, как хотелось ей самой, а главное — делала их более естественными. Такими, чтобы маленьким девочкам хотелось с ними играть, а большим — бесконечно любоваться.

Мы в AdMe.ru в восторге от таланта Ольги настолько, что самим хотелось бы заполучить в свою коллекцию пару ее кукол. Мы уверены, что вы разделите наши чувства, когда увидите всю эту красоту.

Художница не просто накладывает куклам новый макияж. Она лепит им черты лица по своему вкусу

Волшебное превращение фешен-куклы из «Школы монстров» в девушку по имени Гайтана

Обычная Барби стала портретной куклой — копией блогера Кики

Искренняя улыбка на смену дежурной — и это тоже портретная кукла

Маленькая Диана — яркий пример того, как сильно кастомные куклы могут отличаться от стандартных

Этой куклой можно любоваться бесконечно

Кажется, что прямо сейчас она сойдет с экрана

Сложно поверить, но это одна и та же кукла

Веснушки придают еще больше естественности этому милому личику

Превращение из юноши в мужчину, а именно Кевина Спейси в роли Френка Андервуда

Очарование, достойное восхищения

А эта куколка — точная копия Эммы Уотсон

Одна и та же кукла в роли агента Скалли

Конни Нильсен в роли Ипполиты

Как с обложки глянцевого журнала

Неземная красота

Кукла словно вот-вот оживет

Обе брюнетки, но такие разные

Радикальное преображение