Художница представила, как бы выглядели города России, будь они людьми. И знаете, в Волгоград можно и влюбиться

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Художница Екатерина, родом из Екатеринбурга, под псевдонимом MagnieMakoyana выложила у себя в твиттере изображения некоторых российских городов в образе героев аниме. Для каждого населенного пункта девушка не только придумала образ, но и очертила собственный характер. Ее рисунки быстро разлетелись по сети, ведь на таких персонажей и правда интересно взглянуть.