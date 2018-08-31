Художница представила, как бы выглядели города России, будь они людьми. И знаете, в Волгоград можно и влюбиться
Художница Екатерина, родом из Екатеринбурга, под псевдонимом MagnieMakoyana выложила у себя в твиттере изображения некоторых российских городов в образе героев аниме. Для каждого населенного пункта девушка не только придумала образ, но и очертила собственный характер. Ее рисунки быстро разлетелись по сети, ведь на таких персонажей и правда интересно взглянуть.
Нам так понравились работы художницы, что мы решили показать читателям AdMe.ru ее удивительное видение российских городов.
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Екатеринбург
4. Владивосток
5. Новосибирск
6. Челябинск
7. Казань
8. Калининград
9. Красноярск
10. Уфа
11. Омск
12. Сочи
13. Краснодар
14. Волгоград
15. Пермь
16. Ярославль
17. Воронеж
18. Тюмень
Вам понравились российские города в образах героев аниме? Какой персонаж полюбился больше всего? Поделитесь с нами своими впечатлениями.
Фото на превью MagnieMakoyana / Twitter