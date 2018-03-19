Художница показала самые яркие моменты отношений на расстоянии, в главной роли — она сама
Талантливая и ироничная художница Табби (tabrakadabra) как никто другой знает, сколько споров и осуждений в обществе вызывает тема отношений на расстоянии. Но, несмотря на весь скепсис окружающих, она и ее молодой человек не отказались от своих чувств. И историю этой влюбленной пары, которую разделяют сотни миль, можно увидеть в ярких комиксах.
AdMe.ru решил поделиться иллюстрациями, наполненными нежностью, грустью, безграничным счастьем. И напомнить тем, кто находится в подобной ситуации: ваши чувства стоят того, чтобы идти навстречу друг другу при любых обстоятельствах и не слушать никого, кроме собственного сердца.
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Бонус:
Поделитесь в комментариях своими размышлениями об отношениях на расстоянии и понравились ли вам иллюстрации? Нам очень интересно знать ваше мнение!
Фото на превью Tabby/tumblr