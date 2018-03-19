Художница показала самые яркие моменты отношений на расстоянии, в главной роли — она сама

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Талантливая и ироничная художница Табби (tabrakadabra) как никто другой знает, сколько споров и осуждений в обществе вызывает тема отношений на расстоянии. Но, несмотря на весь скепсис окружающих, она и ее молодой человек не отказались от своих чувств. И историю этой влюбленной пары, которую разделяют сотни миль, можно увидеть в ярких комиксах.

AdMe.ru решил поделиться иллюстрациями, наполненными нежностью, грустью, безграничным счастьем. И напомнить тем, кто находится в подобной ситуации: ваши чувства стоят того, чтобы идти навстречу друг другу при любых обстоятельствах и не слушать никого, кроме собственного сердца.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Бонус:

Увидеть саму художницу и продолжить знакомство с ее работами можно в Instagram и Twitter.

Поделитесь в комментариях своими размышлениями об отношениях на расстоянии и понравились ли вам иллюстрации? Нам очень интересно знать ваше мнение!