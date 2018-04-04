Художница показала, какими бы были принцессы Disney в современном мире

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Даша Артемьева — молодая художница из Киева, которая умеет превращать обыденность в сказку. Девушка нашла себя в рисовании милых мультяшных портретов, которыми делится в инстаграме. В работах Даши можно увидеть современную версию мира Disney, в котором нам всем порой так хочется оказаться.

AdMe.ru делится портретами любимых сказочных принцесс и другими крутыми работами художницы.

Белоснежка

Рапунцель

Белль

Аврора

Русалочка Ариэль

Покахонтас

Жасмин

Динь-Динь

Золушка

Еще Даша превращает обычных девушек в принцесс Disney. Только посмотрите, какие крутые портреты получаются у художницы!

Героями ее рисунков также становятся персонажи известных фильмов и сериалов.