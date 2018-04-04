Художница показала, какими бы были принцессы Disney в современном мире
Даша Артемьева — молодая художница из Киева, которая умеет превращать обыденность в сказку. Девушка нашла себя в рисовании милых мультяшных портретов, которыми делится в инстаграме. В работах Даши можно увидеть современную версию мира Disney, в котором нам всем порой так хочется оказаться.
AdMe.ru делится портретами любимых сказочных принцесс и другими крутыми работами художницы.
Белоснежка
Рапунцель
Белль
Аврора
Русалочка Ариэль
Покахонтас
Жасмин
Динь-Динь
Золушка
Еще Даша превращает обычных девушек в принцесс Disney. Только посмотрите, какие крутые портреты получаются у художницы!
Героями ее рисунков также становятся персонажи известных фильмов и сериалов.
Сказочно, правда?
Фото на превью dariart.art / instagram, dariart.art / instagram