Художница показала, как выглядели бы героини популярного мультсериала в реальной жизни

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Художница с ником lord_gris регулярно выкладывает новые рисунки в свой Instagram. В основном ее работы — это иллюстрации в стиле фэнтези: красивые и насквозь пропитанные магией. А не так давно она посвятила серию рисунков главным героиням мультсериала «Время приключений» и попробовала превратить мультяшных девочек в настоящих.