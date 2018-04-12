Художница показала, как выглядели бы героини популярного мультсериала в реальной жизни
Художница с ником lord_gris регулярно выкладывает новые рисунки в свой Instagram. В основном ее работы — это иллюстрации в стиле фэнтези: красивые и насквозь пропитанные магией. А не так давно она посвятила серию рисунков главным героиням мультсериала «Время приключений» и попробовала превратить мультяшных девочек в настоящих.
Мы в AdMe.ru считаем, что получилось здорово, и спешим поделиться с вами самыми яркими иллюстрациями. Приятного просмотра!
Принцесса Жвачка
Фионна
Принцесса Пупырчатого Королевства
Огненная Принцесса
Марселин
Леди Радугарог
Бонус: художница также «оживила» героинь мультсериала «Храбрейшие воины»
Бет Тезука
Плам Меревиф
А какими вы представляете своих любимых персонажей в реальности?
Фото на превью lord_gris / instagram