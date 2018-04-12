Художница показала, как выглядели бы героини популярного мультсериала в реальной жизни

Художница с ником lord_gris регулярно выкладывает новые рисунки в свой Instagram. В основном ее работы — это иллюстрации в стиле фэнтези: красивые и насквозь пропитанные магией. А не так давно она посвятила серию рисунков главным героиням мультсериала «Время приключений» и попробовала превратить мультяшных девочек в настоящих.

Мы в AdMe.ru считаем, что получилось здорово, и спешим поделиться с вами самыми яркими иллюстрациями. Приятного просмотра!

Принцесса Жвачка

Фионна

Принцесса Пупырчатого Королевства

Огненная Принцесса

Марселин

Леди Радугарог

Бонус: художница также «оживила» героинь мультсериала «Храбрейшие воины»

Бет Тезука

Плам Меревиф

А какими вы представляете своих любимых персонажей в реальности?

Фото на превью lord_gris / instagram

22 На склад!
9 Комментарии
  • 12 апреля 2018
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