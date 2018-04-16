Художница показала, как выглядели бы герои известных фильмов, будь они мультяшками
Шарлотта Лебретон (Charlotte Lebreton) — профессиональный иллюстратор из Парижа. А еще она обожает кино и поэтому в свободное время рисует 3D-портреты любимых героев. Правда, в основном она отдает предпочтение женским персонажам, которые у нее получаются особенно яркими и живыми.
Мы в AdMe.ru по достоинству оценили рисунки Шарлотты и делимся с вами самыми выразительными из них. Приятного просмотра!
Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»
Санса Старк, «Игра престолов»
Чудо-женщина, «Чудо-женщина»
Рей, «Звездные войны: Пробуждение силы»
Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер»
Джин Эрсо, «Изгой-один. Звездные войны: Истории»
Ханна Бейкер, «13 причин почему»
Мотоко Кусанаги, «Призрак в доспехах»
Джейн (Одиннадцать), «Очень странные дела»
Мария-Антуанетта, «Мария-Антуанетта»
Лилу, «Пятый элемент»
А вы бы хотели, чтобы ваш любимый фильм или сериал превратили в мультик?
Фото на превью charlottelebreton_art / instagram