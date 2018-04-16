Художница показала, как выглядели бы герои известных фильмов, будь они мультяшками

Шарлотта Лебретон (Charlotte Lebreton) — профессиональный иллюстратор из Парижа. А еще она обожает кино и поэтому в свободное время рисует 3D-портреты любимых героев. Правда, в основном она отдает предпочтение женским персонажам, которые у нее получаются особенно яркими и живыми.

Мы в AdMe.ru по достоинству оценили рисунки Шарлотты и делимся с вами самыми выразительными из них. Приятного просмотра!

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

Санса Старк, «Игра престолов»

Чудо-женщина, «Чудо-женщина»

Рей, «Звездные войны: Пробуждение силы»

Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер»

Джин Эрсо, «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

Ханна Бейкер, «13 причин почему»

Мотоко Кусанаги, «Призрак в доспехах»

Джейн (Одиннадцать), «Очень странные дела»

Мария-Антуанетта, «Мария-Антуанетта»

Лилу, «Пятый элемент»

А вы бы хотели, чтобы ваш любимый фильм или сериал превратили в мультик?

Фото на превью charlottelebreton_art / instagram

7 На склад!
5 Комментарии
  • 16 апреля 2018
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