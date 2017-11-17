22 картины от художницы, которая считает, что толстушки счастливее худых

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Сара-Джейн Сзикора (Sarah-Jane Szikora) живет и работает в Великобритании. Она начала рисовать в 4 года, когда лежала в больнице после операции на глазе. Со временем увлечение Сары переросло в профессию, и теперь она профессиональный иллюстратор и дизайнер. Пережив в подростковом возрасте расстройство пищевого поведения, Сара задумалась о том, почему мы так одержимы темой лишнего веса, и создала особый мир, где можно быть счастливым и сытым одновременно. AdMe.ru собрал самые позитивные и милые работы художницы.

Худым в этом мире приходится несладко

Самое весомое положение здесь занимают толстушки

Они вовсю наслаждаются жизнью

Выбираются на пикник с десертами

Пьют винишко

Играют в конфетные шахматы

И вообще, творят что хотят

Без рамок и ограничений

Главная еда в этом мире — это, конечно, пирожные и торты

А также конфеты и печеньки

Сладости — наваждение для разума

Они толкают на необдуманные поступки

И спасают от них

Овощи и зелень приходят властительницам этого мира лишь в страшных снах

Даже мода здесь сладкая-пресладкая

А шляпки так и хочется съесть

Лишний вес мало кого волнует

Ведь легкость — это состояние души

И никто не сомневается в своем совершенстве...

Красоте...

И великолепии

Даже коты здесь — это тонны тепла и ласки

А вот и сама художница

Сара говорит: «Несмотря на то что мои картины позитивные, легкие и веселые, они напоминают о том, что счастье не зависит от того, какую цифру показывают весы».