22 картины от художницы, которая считает, что толстушки счастливее худых
Сара-Джейн Сзикора (Sarah-Jane Szikora) живет и работает в Великобритании. Она начала рисовать в 4 года, когда лежала в больнице после операции на глазе. Со временем увлечение Сары переросло в профессию, и теперь она профессиональный иллюстратор и дизайнер. Пережив в подростковом возрасте расстройство пищевого поведения, Сара задумалась о том, почему мы так одержимы темой лишнего веса, и создала особый мир, где можно быть счастливым и сытым одновременно.
AdMe.ru собрал самые позитивные и милые работы художницы.
Худым в этом мире приходится несладко
Самое весомое положение здесь занимают толстушки
Они вовсю наслаждаются жизнью
Выбираются на пикник с десертами
Пьют винишко
Играют в конфетные шахматы
И вообще, творят что хотят
Без рамок и ограничений
Главная еда в этом мире — это, конечно, пирожные и торты
А также конфеты и печеньки
Сладости — наваждение для разума
Они толкают на необдуманные поступки
И спасают от них
Овощи и зелень приходят властительницам этого мира лишь в страшных снах
Даже мода здесь сладкая-пресладкая
А шляпки так и хочется съесть
Лишний вес мало кого волнует
Ведь легкость — это состояние души
И никто не сомневается в своем совершенстве...
Красоте...
И великолепии
Даже коты здесь — это тонны тепла и ласки
А вот и сама художница
Сара говорит: «Несмотря на то что мои картины позитивные, легкие и веселые, они напоминают о том, что счастье не зависит от того, какую цифру показывают весы».
Фото на превью Sarah-Jane Szikora