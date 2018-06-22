Художница нарисовала комиксы о жизни с родным человеком, в которых море уюта, тепла и любви

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Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) — талантливая художница из Лос-Анджелеса, чья страничка в инстаграме набрала уже более 400 тысяч подписчиков. Девушка является веганом, а еще обожает животных. Для каждой иллюстрации Яояо придумывает маленькую историю. Сегодня мы представляем вашему вниманию комиксы, рассказывающие о жизни с любимым человеком, в которых многие узнают себя и свою половинку.

AdMe.ru собрал 15 иллюстраций, которые подарят вам тепло, уют и отличное настроение.

Однажды, допустим под Новый год, вы совершенно случайно встретите того самого человека

В компании друг друга вам будет приятно даже молчать, а разговорившись, вы узнаете, сколько же у вас общего

Ваше сердце будет петь от радости

Ведь теперь о вас всегда есть кому позаботиться

Даже если вы привыкли все делать самостоятельно и не сразу готовы принять эту заботу

Отныне вы не одиноки. У вас есть столько вещей и моментов, которые вы можете разделить с любимым. Например, вы можете поделиться любимым лакомством

Найти романтичное местечко

Приятно удивить неожиданным поцелуем

Приготовить что-то новенькое

Вместе переживать разлуки

Быть рядом, даже когда вас разделяют расстояния

Не смыкать глаз, пока не получите СМС о том, что с любимым человеком все в порядке, он или она добрался до дома

Просто радоваться каждому дню, зная, что он есть в вашей жизни

Он будет играть, а вы — петь

Вы отправитесь в путешествие

Длиною в целую жизнь