Художница нарисовала комиксы о жизни с родным человеком, в которых море уюта, тепла и любви
Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) — талантливая художница из Лос-Анджелеса, чья страничка в инстаграме набрала уже более 400 тысяч подписчиков. Девушка является веганом, а еще обожает животных. Для каждой иллюстрации Яояо придумывает маленькую историю. Сегодня мы представляем вашему вниманию комиксы, рассказывающие о жизни с любимым человеком, в которых многие узнают себя и свою половинку.
AdMe.ru собрал 15 иллюстраций, которые подарят вам тепло, уют и отличное настроение.
Однажды, допустим под Новый год, вы совершенно случайно встретите того самого человека
В компании друг друга вам будет приятно даже молчать, а разговорившись, вы узнаете, сколько же у вас общего
Ваше сердце будет петь от радости
Ведь теперь о вас всегда есть кому позаботиться
Даже если вы привыкли все делать самостоятельно и не сразу готовы принять эту заботу
Отныне вы не одиноки. У вас есть столько вещей и моментов, которые вы можете разделить с любимым. Например, вы можете поделиться любимым лакомством
Найти романтичное местечко
Приятно удивить неожиданным поцелуем
Приготовить что-то новенькое
Вместе переживать разлуки
Быть рядом, даже когда вас разделяют расстояния
Не смыкать глаз, пока не получите СМС о том, что с любимым человеком все в порядке, он или она добрался до дома
Просто радоваться каждому дню, зная, что он есть в вашей жизни
Он будет играть, а вы — петь
Вы отправитесь в путешествие
Длиною в целую жизнь
Фото на превью Yaoyao Ma Van As