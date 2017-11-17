Художница на протяжении 100 дней рисовала жизнь своих друзей и знакомых, и в ее работах трудно не узнать себя

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Аманда Олеандер (Amanda Oleander), талантливая художница из Лос-Анджелеса, работает дома, снимает на видео процесс создания своих творений и выкладывает их в этом приложении, где число подписчиков художницы уже перевалило за полмиллиона. Рисование всегда было главной страстью Аманды. С помощью своих работ она стремится вдохновить других людей на поиски занятия, к которому по-настоящему лежит душа. А недавно художница бросила себе вызов, пообещав в течение 100 дней выкладывать разные рисунки с сюжетами из своей жизни, жизни друзей и просто случайных прохожих в своем инстаграме. AdMe.ru отобрал 16 самых ярких и запоминающихся иллюстраций Аманды, надеясь, что вы тоже сможете найти в них капельку вдохновения и просто порадуетесь красочной рисовке и позитивному посылу.

Энергия любви

Музыка, которая уносит к звездам

Редкие минуты отдыха

Вечер с подругами

Когда протестировала уйму косметики, но так и не нашла того, что хотела

Уровень серьезности отношений: он доверил ей выдавить прыщик

Красиво жить нам никто не запрещает, кроме нас самих

Не смотри!

Первые седые волосы

Молодая семья: уставшие, но счастливые

Объятия родного человека — самое безопасное место на Земле

Мне не нужна корзина

Когда оказалась дома после долгого дня и наконец освободилась от штанов и лифчика

Пора спать! Потом доиграешь

День, проведенный на пляже, всегда хороший

И куда исчезает печенье?