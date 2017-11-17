Художница на протяжении 100 дней рисовала жизнь своих друзей и знакомых, и в ее работах трудно не узнать себя
Аманда Олеандер (Amanda Oleander), талантливая художница из Лос-Анджелеса, работает дома, снимает на видео процесс создания своих творений и выкладывает их в этом приложении, где число подписчиков художницы уже перевалило за полмиллиона. Рисование всегда было главной страстью Аманды. С помощью своих работ она стремится вдохновить других людей на поиски занятия, к которому по-настоящему лежит душа.
А недавно художница бросила себе вызов, пообещав в течение 100 дней выкладывать разные рисунки с сюжетами из своей жизни, жизни друзей и просто случайных прохожих в своем инстаграме. AdMe.ru отобрал 16 самых ярких и запоминающихся иллюстраций Аманды, надеясь, что вы тоже сможете найти в них капельку вдохновения и просто порадуетесь красочной рисовке и позитивному посылу.
Энергия любви
Музыка, которая уносит к звездам
Редкие минуты отдыха
Вечер с подругами
Когда протестировала уйму косметики, но так и не нашла того, что хотела
Уровень серьезности отношений: он доверил ей выдавить прыщик
Красиво жить нам никто не запрещает, кроме нас самих
Не смотри!
Первые седые волосы
Молодая семья: уставшие, но счастливые
Объятия родного человека — самое безопасное место на Земле
Мне не нужна корзина
Когда оказалась дома после долгого дня и наконец освободилась от штанов и лифчика
Пора спать! Потом доиграешь
День, проведенный на пляже, всегда хороший
И куда исчезает печенье?
А какая работа художницы понравилась вам больше всего? Делимся в комментариях!