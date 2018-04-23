22 иллюстрации из жизни девушки, которая смеется в лицо всем неприятностям
Художница Мэг Куинн (Meg Quinn) из Сиэтла создает забавные жизненные комиксы, которые, как она сама признается, основаны на личном опыте и переживаниях. Цель Мэг — нести юмор и позитив своим читателям. И, похоже, у нее это отлично получается — сотни тысяч человек следят за творчеством иллюстратора в Facebook, Twitter и Instagram.
AdMe.ru уже знакомил своих читателей с комиксами талантливой девушки. Но Мэг Куинн рисует новые, а мы просто не можем устоять перед ними. Поэтому в этой статье решили поделиться очередной порцией зажигательного юмора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А вам знакомы ситуации, в которых то и дело оказывается художница?
Фото на превью Art by Moga/Facebook