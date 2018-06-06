Художница из России рисует забавные комиксы, а сюжеты берет прямо из жизни
Настя Лемова — российская художница и дизайнер. Ее простые иллюстрации кажутся очень жизненными и близкими сердцу, ведь то, что на них происходит, может случиться с каждым из нас.
Нас в AdMe.ru восхитили «Настенькины комиксы», и мы делимся забавными зарисовками повседневной жизни с читателями.
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В каких ситуациях вы узнали себя? Что показалось самым знакомым и смешным?
Фото на превью Настенькины Комиксы / vk.com, Настенькины Комиксы / vk.com