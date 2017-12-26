Российская художница показала, как бы выглядели наши любимые актеры, если бы были мультяшками
Лера Кирякова создает яркие и забавные портреты актеров, музыкантов и даже ученых, которые на ее рисунках становятся героями современных мультфильмов. Художница воспитывает двух сыновей, но всегда оставляет немного времени для рисования. В своих иллюстрациях ей удается не только обращать реальных людей в мультяшек, но и сохранять при этом все их характерные черты.
AdMe.ru собрал 15 лучших перевоплощений, а в конце оставил бонус для тех, кто обожает сериалы так же, как и мы.
1. Рианна
2. Леонардо Ди Каприо
3. Селена Гомес
4. Джонни Депп
5. Энтони Хопкинс
6. Кара Делевинь
7. Райан Гослинг
8. Эмма Стоун
9. Киану Ривз
10. Том Хэнкс
11. Эмма Уотсон
12. Иван Ургант
13. Адриано Челентано
14. Сальвадор Дали
15. Альберт Эйнштейн
Бонус: а еще художница обожает сериал «Шерлок» и поэтому нарисовала всех его главных персонажей
Шерлок Холмс
Доктор Ватсон
Майкрофт Холмс
Джим Мориарти
Миссис Хадсон
Молли Хупер
Ирен Адлер
Мэри Уотсон
Чей портрет вам понравился больше всего? Делитесь в комментариях!
Фото на превью lera_kiryakova