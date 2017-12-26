Российская художница показала, как бы выглядели наши любимые актеры, если бы были мультяшками

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Лера Кирякова создает яркие и забавные портреты актеров, музыкантов и даже ученых, которые на ее рисунках становятся героями современных мультфильмов. Художница воспитывает двух сыновей, но всегда оставляет немного времени для рисования. В своих иллюстрациях ей удается не только обращать реальных людей в мультяшек, но и сохранять при этом все их характерные черты.

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