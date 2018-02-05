Художница из Новосибирска рисует циничные и правдивые комиксы о взрослой жизни
В сюжетах художницы из Новосибирска Евы Морозовой обычная жизнь переплетается с абсурдом. Ее герои — простые люди, которые, как и все мы, сталкиваются с трудностями взрослой жизни. Рутина на работе, паршивая погода, неудовлетворенность собой показаны в ее работах со специфическим юмором и изрядной долей цинизма. Поклонников подобного творчества очень много, все работы Ева выкладывает в своем сообществе с необычным названием — ШКЯ (шутки, кайф, яшперица).
AdMe.ru предлагает вам отнестись с иронией к жизненным проблемам, не впадать в уныние от неприятностей, а от души посмеяться и найти в себе силы справиться с ними.
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Фото на превью ШКЯ/vk.com