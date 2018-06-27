Девушка из Норвегии не умеет рисовать, но это неважно, потому что главное в ее комиксах — смысл
Художница из Норвегии по имени Биби (Bibi) признается, что не умеет рисовать. Однако это не мешает ей создавать комиксы, которые как будто скопированы с нас. Главной героиней комиксов является она сама, а также ее парень, друзья и домашние питомцы. И, кажется, для того чтобы зарисовывать жизненные ситуации, происходящие иногда с каждым из нас, вовсе не обязательно быть художником запредельного уровня. Намного важнее относиться ко всему легко и уметь посмеяться над собой.
Редакция AdMe.ru немного зависла в инстаграме Биби и решила показать вам те рисунки, которые с юмором иллюстрируют обычную повседневную жизнь, где даже самые смелые девушки закрывают глаза при просмотре ужастиков и даже самые мужественные парни тискают щеночков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Фото на превью Bibicantdraw / instagram