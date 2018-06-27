Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Художница из Норвегии по имени Биби (Bibi) признается, что не умеет рисовать. Однако это не мешает ей создавать комиксы, которые как будто скопированы с нас. Главной героиней комиксов является она сама, а также ее парень, друзья и домашние питомцы. И, кажется, для того чтобы зарисовывать жизненные ситуации, происходящие иногда с каждым из нас, вовсе не обязательно быть художником запредельного уровня. Намного важнее относиться ко всему легко и уметь посмеяться над собой.