Художница из Нидерландов превращает девушек в мультяшных красоток, и ее работы покоряют миллионы
Лаура Брауэрс, художница из Нидерландов, называет себя «девушкой, которая любит рисовать». На своей странице в фейсбуке она рассказывает, что среди ее увлечений не только иллюстрации и комиксы — ее также интересует косплей и аниме. В соцсетях художница делится с подписчиками портретами обычных девушек, но в ее умелых руках те превращаются практически в героинь мультфильмов.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на работы Лауры. А в конце вы сможете посмотреть на автопортреты девушки, которые доказывают: чтобы замечать прекрасное в других, нужно видеть собственную красоту.
Помимо ярких портретов других девушек, художница часто рисует себя. И стоит отметить, у нее отлично выходит!
Бонус
Лаура чудесно рисует не только реальных людей. Среди ее работ можно отыскать и портреты героинь диснеевских мультфильмов.
А вам понравились работы Лауры? Пишите в комментариях, какие из них впечатлили сильнее всего.
Фото на превью doddleoddle / instagram, cyarine / instagram