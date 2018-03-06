Художница из Нидерландов превращает девушек в мультяшных красоток, и ее работы покоряют миллионы

Лаура Брауэрс, художница из Нидерландов, называет себя «девушкой, которая любит рисовать». На своей странице в фейсбуке она рассказывает, что среди ее увлечений не только иллюстрации и комиксы — ее также интересует косплей и аниме. В соцсетях художница делится с подписчиками портретами обычных девушек, но в ее умелых руках те превращаются практически в героинь мультфильмов.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на работы Лауры. А в конце вы сможете посмотреть на автопортреты девушки, которые доказывают: чтобы замечать прекрасное в других, нужно видеть собственную красоту.

Помимо ярких портретов других девушек, художница часто рисует себя. И стоит отметить, у нее отлично выходит!

Бонус

Лаура чудесно рисует не только реальных людей. Среди ее работ можно отыскать и портреты героинь диснеевских мультфильмов.

А вам понравились работы Лауры? Пишите в комментариях, какие из них впечатлили сильнее всего.

Фото на превью doddleoddle / instagram, cyarine / instagram

30 На склад!
13 Комментарии
  • 6 марта 2018
  • 13
  • 317

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