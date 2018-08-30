Художница из Москвы рисует зверят с человеческими проблемами (Каждый из нас немножко жирафик)
Художница Татьяна Задорожная, она же Таня Tavlla, давно покорила нас своими милыми рисунками с остроумными подписями. Овца-мизантроп, непоседливая Душа, морж, который любит полежать, — познакомившись хотя бы с одним из них, вы будете узнавать персонажей Татьяны с первого взгляда, где бы они вам ни встретились.
Кстати, у художницы есть и англоязычный инстаграм, так что, если вы учите английский, советуем иногда заглядывать в этот аккаунт на досуге, чтобы попрактиковаться. Кроме того, работы Татьяны служат добрым делам: так, весной она помогла собрать средства для благотворительного фонда «Детские сердца».
Мы в AdMe.ru, как всегда, в восторге от того, насколько мастерски художница владеет игрой слова и создает таких привлекательных персонажей. Если вы с ними еще не знакомы, самое время это исправить.
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Бонус: необычная история
С кем из персонажей Татьяны вы себя ассоциируете сегодня? У нас, например, настроение «баскетбольный мячик».