Художница из Москвы рисует зверят с человеческими проблемами (Каждый из нас немножко жирафик)

Художница Татьяна Задорожная, она же Таня Tavlla, давно покорила нас своими милыми рисунками с остроумными подписями. Овца-мизантроп, непоседливая Душа, морж, который любит полежать, — познакомившись хотя бы с одним из них, вы будете узнавать персонажей Татьяны с первого взгляда, где бы они вам ни встретились.

Кстати, у художницы есть и англоязычный инстаграм, так что, если вы учите английский, советуем иногда заглядывать в этот аккаунт на досуге, чтобы попрактиковаться. Кроме того, работы Татьяны служат добрым делам: так, весной она помогла собрать средства для благотворительного фонда «Детские сердца».

Мы в AdMe.ru, как всегда, в восторге от того, насколько мастерски художница владеет игрой слова и создает таких привлекательных персонажей. Если вы с ними еще не знакомы, самое время это исправить.

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Бонус: необычная история

С кем из персонажей Татьяны вы себя ассоциируете сегодня? У нас, например, настроение «баскетбольный мячик».

30 На склад!
3 Комментарии
  • 30 августа 2018
  • 3
  • 7950

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