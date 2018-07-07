Художница из Казахстана рисует будни влюбленных, и в ее иллюстрациях многие пары узнают себя
Дина Одесс (Dina Odess) — молодая художница из Казахстана, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Девушка работает дизайнером интерьеров, а также занимается цифровой иллюстрацией. Недавно она начала интересный проект — под хештегом #99relationshipillustrations Дина хочет опубликовать 99 иллюстраций об отношениях. Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.
Нам в AdMe.ru очень понравились милые иллюстрации художницы, поэтому мы решили поделиться с вами первыми рисунками ее проекта. А чтобы не пропустить продолжение #99relationshipillustrations, подписывайтесь на странички Дины Одесс в инстаграме и фейсбуке.
1. И так каждый раз
2. Вечерний треп
3. День стирки
4. Личное пространство
5. Цветы
6. Каждому свое
7. Ешь. Люби
8. Мое любимое место — рядом с тобой
9. Современный мир
10. Сезон цветения вишни в Нью-Йорке
11. Прелести совместной жизни
12. Уют
13. Узбекский чай с сухофруктами и грецкими орехами
14. Кто-то оказался большим поклонником Шер...
Какая иллюстрация художницы понравилась вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью dina.odess / instagram, dina.odess / instagram