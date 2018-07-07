Художница из Казахстана рисует будни влюбленных, и в ее иллюстрациях многие пары узнают себя

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Дина Одесс (Dina Odess) — молодая художница из Казахстана, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Девушка работает дизайнером интерьеров, а также занимается цифровой иллюстрацией. Недавно она начала интересный проект — под хештегом #99relationshipillustrations Дина хочет опубликовать 99 иллюстраций об отношениях. Каждый рисунок — это момент из жизни влюбленных, фрагмент обычного дня, который стал особенным благодаря особенному человеку рядом.

Нам в AdMe.ru очень понравились милые иллюстрации художницы, поэтому мы решили поделиться с вами первыми рисунками ее проекта. А чтобы не пропустить продолжение #99relationshipillustrations, подписывайтесь на странички Дины Одесс в инстаграме и фейсбуке.

1. И так каждый раз

2. Вечерний треп

3. День стирки

4. Личное пространство

5. Цветы

6. Каждому свое

7. Ешь. Люби

8. Мое любимое место — рядом с тобой

9. Современный мир

10. Сезон цветения вишни в Нью-Йорке

11. Прелести совместной жизни

12. Уют

13. Узбекский чай с сухофруктами и грецкими орехами

14. Кто-то оказался большим поклонником Шер...