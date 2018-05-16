23 иллюстрации, которые поймут все, кто хоть раз убегал от жестокой реальности в мир грез
В самые трудные времена нам часто хочется сбежать в мир фантазий — туда, где нет страданий, боли и зла. Молодая канадская художница Цин Хан (Qing Han) рисует сюжеты именно о таких побегах от реальности. К сожалению, девушка знает все об этих эмоциях. Цин борется с ишемической болезнью сердца, и искусство помогает ей чувствовать себя лучше.
Нас в AdMe.ru покорили искренние и глубокие иллюстрации Цин Хан, поэтому мы присоединились к почти 2 миллионам людей, которые уже следят за творчеством художницы в инстаграме. Предлагаем и вам оценить самые сильные работы девушки.
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Какое впечатление на вас произвели работы Цин Хан? Удалось ли вам почувствовать эмоции, с которыми художница рисовала эти иллюстрации?
Фото на превью qinniart / instagram, qinniart / instagram