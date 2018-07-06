Художница из Калькутты рисует истории, финал которых слишком непредсказуем

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20-летняя художница Шрея из Калькутты под ником Shreyadoodles создала целый мир с пушистыми и очень интеллигентными зверьками, которые постоянно попадают в нелепые и смешные заварушки. В своих facebook- и instagram-аккаунтах девушка обыгрывает знакомые каждому жизненные ситуации. Лаконичные и простые в исполнении комиксы отвлекут от гнетущих проблем бытия и научат смотреть на мир под другим углом.

Мы в AdMe.ru зарядились позитивной энергией ее комиксов и спешим поделиться своим настроением с вами.

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Бонус: не из всех ситуаций можно выйти победителем, но главное - не сдаваться