Художница из Калифорнии рисует маленькие провалы, которые неизбежно случаются в нашей жизни

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Адриана Хеджер (Adrienne Hedger) — художница и писательница из Калифорнии. После колледжа она работала в сфере корпоративного маркетинга и PR, но вскоре перешла на фриланс, чтобы находить больше времени на собственные проекты.

Сейчас Адриана воспитывает двоих детей, и именно семейная жизнь часто подкидывает ей идеи для новых комиксов. Художница иллюстрирует забавные, сложные, изнурительные и знакомые многим ситуации, которые делают каждый наш день интереснее.

AdMe.ru собрал лучшие комиксы Адрианы Хеджер, которые гарантированно поднимут настроение.