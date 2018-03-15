Художница из Калифорнии рисует комиксы о своей жизни, но каждый рисунок будто про нас с вами

Калифорнийская художница Кейден Хайнс (Kayden Hines) рисует себя в забавных ситуациях, в которые попадала любая девушка. Холодная пицца, горячее сердце — вот как в двух словах она описывает себя в инстаграме. А мы бы добавили еще хорошее чувство юмора, потому что каждая картинка вызывает улыбку.

Кейден — начинающий иллюстратор комиксов, но у нее уже есть несколько работ, которыми она может гордиться. Мы в AdMe.ru выбрали самые крутые рисунки и хотим, чтобы вы тоже оценили талант.

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Вам понравилось? Какая из картинок напомнила вам себя больше всего?

Фото на превью Kayden Hines

33 На склад!
9 Комментарии

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