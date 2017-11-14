Художница из Калифорнии рисует самые честные комиксы из жизни девушки

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Художница и графический дизайнер из Лос-Анджелеса Мэри Парк (Mary Park), больше известная как Murrz, в свободное время создает веселые и очень жизненные комиксы, которые будут понятны каждой девушке.

AdMe.ru с разрешения автора делится с вами некоторыми ее работами и надеется, что они не оставят вас равнодушными. Еще больше рисунков и комиксов Murrz вы можете найти в ее аккаунтах в фейсбуке и инстаграме.