Художница из Калифорнии рисует самые честные комиксы из жизни девушки

Художница и графический дизайнер из Лос-Анджелеса Мэри Парк (Mary Park), больше известная как Murrz, в свободное время создает веселые и очень жизненные комиксы, которые будут понятны каждой девушке.

AdMe.ru с разрешения автора делится с вами некоторыми ее работами и надеется, что они не оставят вас равнодушными. Еще больше рисунков и комиксов Murrz вы можете найти в ее аккаунтах в фейсбуке и инстаграме.

Сильная и независимая

Ресницы

Моя диета

Романтический ужин

Вся сущность котиков

Но все же они такие милые

Почему мне лучше не плакать

Есть только 2 типа девушек

Пой, как будто тебя никто не слышит

Великий шеф-повар

Когда я смотрю романтические фильмы с бойфрендом

Твоя одежда? Ты имеешь в виду «наша одежда»?

Я vs. инстаграм

Куда я трачу все свои деньги

«Те самые» дни

Иногда просто хочется спрятаться

Как же все это достало!

Как понять, что я все-таки повзрослела

Фото на превью murrzstudio

35 На склад!
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