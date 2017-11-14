Художница из Калифорнии рисует самые честные комиксы из жизни девушки
Художница и графический дизайнер из Лос-Анджелеса Мэри Парк (Mary Park), больше известная как Murrz, в свободное время создает веселые и очень жизненные комиксы, которые будут понятны каждой девушке.
AdMe.ru с разрешения автора делится с вами некоторыми ее работами и надеется, что они не оставят вас равнодушными. Еще больше рисунков и комиксов Murrz вы можете найти в ее аккаунтах в фейсбуке и инстаграме.
Сильная и независимая
Ресницы
Моя диета
Романтический ужин
Вся сущность котиков
Но все же они такие милые
Почему мне лучше не плакать
Есть только 2 типа девушек
Пой, как будто тебя никто не слышит
Великий шеф-повар
Когда я смотрю романтические фильмы с бойфрендом
Твоя одежда? Ты имеешь в виду «наша одежда»?
Я vs. инстаграм
Куда я трачу все свои деньги
«Те самые» дни
Иногда просто хочется спрятаться
Как же все это достало!
Как понять, что я все-таки повзрослела
Фото на превью murrzstudio