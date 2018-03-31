Художница из Италии говорит своими карикатурами с миром, и молчать в ответ никак не выходит

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«Сделана в Неаполе, базируется в Турине, доступна по всему миру» — так сказано на главной странице сайта молодого графического дизайнера из Италии Сары Джирони Карневале (Sara Gironi Carnevale). Она стала всемирно известной благодаря своим острым и метким иллюстрациям. В ее портфолио есть и милые рисунки на тему Рождества и отдыха, и провокационные иллюстрации о том, что творится в мире. Лаконичность и необычный взгляд на вещи заставляют задержаться на каждом фото, задуматься и прислушаться к себе.

AdMe.ru предлагает вам оценить работы Сары и поделиться в комментариях своим мнением. А можно оставить отзыв на любимую работу в инстаграме автора.

Тишина в зале

О сексуальных домогательствах в киноиндустрии.

Проблемы в отношениях

«Проблемы в отношениях», Popshot Magazine, иллюстрация для Claire — короткого рассказа о любви, судьбе и предательстве.

Рождество

Предубеждения

«Как мне воспитывать ребенка без предубеждений?», обложка и иллюстрация для De Volkskrant.

Новое поколение

Свобода от жестокости

Чат без границ

Иллюзии

Серия иллюстраций для VO+ Magazine о новом поколении, их ценностях и вещах, которые их заботят. Тематика иллюстраций — социальные сети, проблемы климата,

свобода от жестокости и отсутствие социальных и расовых различий.

Слишком

Иллюстрация для Futura, вестника газеты Corriere della Sera, о «слишком» сознательном учителе, который не принимает тот факт, что его ученики растут.

Хейтеры

Менструальные табу

Каждый день у 800 млн женщин происходит менструация. Каждый день для остального мира это все еще табу.

Аспирин против рака

Иллюстрация сделана для статьи про аспирин и его неожиданный эффект против рака в колонке об исследованиях в сфере здоровья журнала Scientific American.

Границы

«Вот они — твои „границы“».

Смойте выпускника

«Мы ищем высококвалифицированного выпускника для едва оплачиваемой работы», иллюстрация о кризисе занятости молодежи.

Побег из мира

Игра войны

Чудовище

Иллюстрация о психологическом насилии над детьми.

Спасатель

«Разбить стекло в случае бедности».

Модернизация

Иллюстрация к выставке под кураторством Print Club Torino для 4-го издания Italianism.

Дедлайн близко

Манифест культуры

«Мы то, что мы читаем».

Время, ты беспощадно